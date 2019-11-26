Липецкие автоинспекторы вывели из сумрака 50 «не светящихся» пешеходов

СЕГОДНЯ 17:15 2019-11-26T17:15:28+03:00

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В течение трех дней, с 22 по 24 ноября, на дорогах Липецкой области проходил рейд ГИБДД по пешеходам. Автоинспекторы выслеживали пеших нарушителей в темноте вне населенных пунктах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего автоинспекторы выявили 64 пешехода нарушителя. 48 из них пересекали дорогу в темноте вне города без светоотражателей.

На каждого нарушителя выписали административный протокол на 500 рублей. Также дорожные полицейские провели с пешеходами беседы, объяснили, зачем нужны световозвращающие элементы и как правильно пересекать проезжую часть.

По данным ГИБДД, на темной трассе заметить человека без «светящихся» элементов в одежде значительно сложнее. А применение светоотражателей снижает риск наезда на пешехода в 6.5 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU