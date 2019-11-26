2019-11-26T17:15:28+03:00
Общество

Липецкие автоинспекторы вывели из сумрака 50 «не светящихся» пешеходов

Рейд ГИБДД по темным трассам проходил три дня
Лия МУРАДЬЯН
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Автоинспекторы ловили пешеходов на темных трассахАвтоинспекторы ловили пешеходов на темных трассахФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В течение трех дней, с 22 по 24 ноября, на дорогах Липецкой области проходил рейд ГИБДД по пешеходам. Автоинспекторы выслеживали пеших нарушителей в темноте вне населенных пунктах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего автоинспекторы выявили 64 пешехода нарушителя. 48 из них пересекали дорогу в темноте вне города без светоотражателей.

На каждого нарушителя выписали административный протокол на 500 рублей. Также дорожные полицейские провели с пешеходами беседы, объяснили, зачем нужны световозвращающие элементы и как правильно пересекать проезжую часть.

По данным ГИБДД, на темной трассе заметить человека без «светящихся» элементов в одежде значительно сложнее. А применение светоотражателей снижает риск наезда на пешехода в 6.5 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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