2019-11-26T18:50:57+03:00
Происшествия

Старший пристав в Липецке оказалась замешана в коррупционных махинациях на 22 млн. рублей

Чиновницу УФССП подозревают во взяточничестве
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Чиновница отказалась давать показанияЧиновница отказалась давать показанияФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке поймали на взяточничестве старшего судебного пристава – исполнителя. Чиновницу вычислили сотрудники региональных ФСБ и СК. По версии следствия, женщина получила через посредника взятку в размере 51 000 рублей. За это старший пристав перевела деньги со счетов фирм однодневок на счета контрагентов – всего 22 миллиона рублей. При этом фирмы, с которых сняли деньги, не были должниками.

Сейчас следствие выясняет цель столь странных манипуляций. По одной из версии, участники аферы планировали составить фиктивный исполнительный лист и взыскать несуществующий долг, обналичив таким путем чью-то прибыль. Взяткодателя и посредника тоже вычислили – оба сейчас под стражей, пристав – под домашним арестом.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурантка отказывается давать показания. Ей вменяют получение взятки по части 3 статьи 290 УК, остальные два фигуранта проходят по статьям 291 и 291.1 УК – дача взятки и посредничество во взяточничестве.

Следствию еще предстоит разобраться во всех подробностях коррупционной махинации. По адресам проживания и местам работы фигурантов в Липецкой и Воронежской областях прошли обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчане открыли сезон зимней рыбалки через 3 дня после ледостава
Под Липецком подрядчика оштрафовали почти на 4 млн. за грязь вместо тротуара
Двум липецким школьникам грозит 6 лет за кражу из дома соседки
Липецкие автоинспекторы вывели из сумрака 50 «не светящихся» пешеходов
В Липецке благоустроят парк Молодежный, если горожане придут на субботник
Липчанин украл у москвичей 546000 рублей и спрятал их в гаражах
Появилось видео, как в Липецке на проспекте Победы подожгли "Киа Рио"
Мэрия Липецка: самый дешевый способ решить проблему - убрать трамваи
Пьяный липчанин на угнанной машине зацепил 3 припаркованных автомобиля
В Липецке из забитого колодца вытащили целый ковш салфеток с фекалиями
На 8,7% выросли денежные доходы липчан в этом году
В Липецке не станут объединять школы №15 и №32
За неделю в Липецке почти 3,5 тыс. человек заболели ОРВИ