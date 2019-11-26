Старший пристав в Липецке оказалась замешана в коррупционных махинациях на 22 млн. рублей

СЕГОДНЯ 18:50 2019-11-26T18:50:57+03:00

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В Липецке поймали на взяточничестве старшего судебного пристава – исполнителя. Чиновницу вычислили сотрудники региональных ФСБ и СК. По версии следствия, женщина получила через посредника взятку в размере 51 000 рублей. За это старший пристав перевела деньги со счетов фирм однодневок на счета контрагентов – всего 22 миллиона рублей. При этом фирмы, с которых сняли деньги, не были должниками.

Сейчас следствие выясняет цель столь странных манипуляций. По одной из версии, участники аферы планировали составить фиктивный исполнительный лист и взыскать несуществующий долг, обналичив таким путем чью-то прибыль. Взяткодателя и посредника тоже вычислили – оба сейчас под стражей, пристав – под домашним арестом.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурантка отказывается давать показания. Ей вменяют получение взятки по части 3 статьи 290 УК, остальные два фигуранта проходят по статьям 291 и 291.1 УК – дача взятки и посредничество во взяточничестве.

Следствию еще предстоит разобраться во всех подробностях коррупционной махинации. По адресам проживания и местам работы фигурантов в Липецкой и Воронежской областях прошли обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU