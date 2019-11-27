2019-11-27T09:14:50+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись "Лада" и "Фольксваген": есть пострадавший

С травмами госпитализировали водителя отечественной машины
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком столкнулись "Лада" и "Фольксваген": есть пострадавшийПод Липецком столкнулись "Лада" и "Фольксваген": есть пострадавшийФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 353 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 45 человек не стали пристегиваться во время движения. 958 раз водители нарушили скоростной режим. Случилось 25 ДТП, в которых никто из людей не пострадал. Кроме того, автоинспекторы выявили 39 нарушений правил парковки. 6 машин эвакуировали.

В минувший вторник, 26 ноября, в районе Ельца на трассе "Дон" столкнулись "Лада-Калина" и "Фольксваген". Пострадал 20-летний водитель первой машины. Парень получил травмы. Его госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В тот же день в Липецке на улице Гагарина 28-летняя женщина за рулем ЗАЗ "Сенс" сбила 59-летнюю женщину. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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