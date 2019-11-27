2019-11-27T09:32:11+03:00
Происшествия

В Липецке поймали вора, укравшего более 8000 рублей из кассы магазина

На преступление пошел неработающий ранее судимый 26-летний липчанин
Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки липецкие полицейские раскрыли 7 ранее совершенных преступлений. Так, 13 ноября в магазине по улице Советская в Липецке злодей украл из кассы 8400 рублей. Руководство обратилось за помощью в полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, предполагаемого вора удалось задержать. Им оказался неработающий ранее судимый 26-летний липчанин.

17 ноября в поселке К.Жизни Елецкого района в квартиру 32-летней женщины пробрался неизвестный. Он украл телевизор, электрическую дрель и электиреческое точило. Правоохранители задержали подозреваемого - неработающего 44-летнего местного жителя.

Летом у 38-летнего мужчины из автомобиля "ВАЗ-21099" вытащили автомагнитолу и сотовый телефон. На преступление пошел 29-летний житель Хлевенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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