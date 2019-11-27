Липецкий бассейн признан одним из лучших в стране

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-27T09:49:53+03:00

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Одним из лучших в России признан бассейн спорткомплекса «Атлант», который находится в деревне Копцевы Хутора Липецкого района.

В ходе реализации национального проекта «Демография» Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Министерства спорта Российской Федерации организовали II Национальный конкурс «Арена» на образцовое спортивное сооружение. Он проводился по девяти номинациям. В этом году в конкурсе принимали участие 235 объектов из 61 региона России.

Как сообщил глава администрации липецкой области Игорь Артамонов, в номинации «Плавательные бассейны» было заявлено 23 объекта, но после отбора жюри в финал вышли шесть. Вместе с Липецкой областью победителями стали Томская область и Республика Татарстан.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», - отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU