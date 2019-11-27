СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-27T12:29:27+03:00

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Эксперты подвели итоги исследований качества жизни в городах России. Они опубликованы на сайте Финансового университета при Правительстве РФ. У респондентов спросили мнение о различных сторонах городской жизни. Так, эксперты узнали, как жители городов относятся к работе служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, как обстоят дела с развитием образоватения и культурной инфораструктуры. Попросили оценить состояние жилого фонда и благоустройство города, работу местных властей, качество медицинского обслуживания. А также дать общую оценку положению дел в городе.

В этом рейтинге Липецк оказался на 66 месте. Выше всего липчане оценили работу дорожников, транспорта и ГИБДД, заняв в этой позиции 5-ю строчку. А остальными сферами горожане совершенно недовольны. Культура и образование - 51 позиция рейтинга, Состояние жилфонда и благоустройство - 43 строчка, работа местной власти - 63 место. Но больше всего липчан ужасает медицина - 76 строка рейтинга. Горожане также дали низкую оценку качеству жизни в Липецке, опустив город на 60 место.

Напомним, что за 2 года из Липецка уехало около 10 тыс. молодых людей - от 14 до 30 лет. Почти 40% молодежи отвечают положительно на вопрос, хотят ли они покинуть областной центр. Кстати, по данным Липецкстата за 9 месяцев этого года в регионе умерло почти на 5 тыс. человек больше, чем родилось. Рождаемость упала на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Липчане недовольны качеством медицины и работой власти.Согласны ли вы с результатами исследования?

ИСТОЧНИК KP.RU