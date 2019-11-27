В Липецке снижается количество ДТП с пешеходами

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-27T13:51:45+03:00

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По данным городского управления по делам ГО и ЧС, 26 ноября в Липецке произошло 15 аварий – в три раза больше, чем за предыдущие сутки. Пострадал только один человек – пешеход. Эта авария случилась вечером на пешеходном переходе на улице Гагарина у дома №131. Там сбили 59-летнюю женщину, ее увезли в больницу с многочисленными переломами конечностей и другими травмами.

Это первая авария пешеходом после громкого случая 19 ноября на улице Советской, где водитель «БМВ» сбил женщину и скрылся. В связи с чем, спасатели отмечают, что за прошедшую неделю в городе снизилось количество ДТП с участием пешеходов.

Но такой спокойной выдалась только последняя неделя, статистика по ДТП в Липецке с начала месяца не утешительная. Так с 1 по 26 ноября пострадали 25 пешеходов, из них 16 сбили прямо на «зебре», и два человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU