В Липецке въедут в свои квартиры почти 300 бывших обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-27T14:30:41+03:00

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В предстоящее воскресенье в Липецке сдадут два долгостроя в Елецком микрорайоне. 294 обманутых дольщика получат квартиры по адресам улица Хренникова, 8 и Артемова, 1. Домам уже присвоили почтовые адреса. Теперь дольщики встретят Новый год в собственных квартирах. Как сообщили в областном управлении строительства и архитектуры, оба дома достроил «ОДСК Липецк».

Всего компания взялась достраивать 7 проблемных многоквартирных домов в городе, часть уже сдали, еще два строятся в Европейском микрорайоне. Их должны сдать в 4 квартале следующего года.

Напомним, что годами заброшенные объекты в Липецкой области начали достраивать в октябре прошлого года. Тогда в регионе насчитывалось более 1000 обманутых дольщиков, некоторые из них ждали свои квартиры больше 5 лет. Одну из наиболее долгих строек на улицах Неделина и Фрунзе закончили в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU