2019-11-27T16:38:45+03:00
Происшествия

Под Липецком пенсионер провалился под лед – спасти не успели

Мужчина переходил реку Воронеж в районе Ситовки
Лия МУРАДЬЯН
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Пенсионер провалился под ледПенсионер провалился под ледФото: Лия МУРАДЬЯН
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Трагедия случилась в эту среду, 27 ноября, на реке Воронеж в Липецком районе. Там в районе села Ситовка провалился под лед пенсионер. Все произошло на глазах у случайных свидетелей. Люди наблюдали, как пожилой мужчина шел через реку по тонкому льду, внезапно на русле реки лед треснул и мужчина мгновенно ушел под воду.

Очевидцы сразу вызвали спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, сигнал поступил в 15.00. Спасти человека не удалось. Его тело нашли спустя полчаса в 15 метрах от берега вниз по течению реки. Труп подняли на поверхность, сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают личность погибшего.

Напомним, что как раз за день до этого спасатели предупреждали граждан об опасности и просили не выходить на тонкий лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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