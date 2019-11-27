2019-11-27T17:31:07+03:00
Общество

В этом году у 2 управляшек Липецка аннулировали лицензии

В прокуратуре Липецкой области рассказали, что делать, если жильцам поставляют некачественные коммунальные услуги [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В этом году у 2 управляшек Липецка аннулировали лицензииВ этом году у 2 управляшек Липецка аннулировали лицензииФото: Юлия КЛЮЕВА
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О проблемах в сфере ЖКХ рассказали в эту среду, 27 ноября, в прокуратуре Липецкой области. Брифинг провели и.о. начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Вадим Черников и прокурор того же управления Игорь Гречуха.

Оказалось, что в этом году у 2 управляющих компаний отобрали лицензии. Это крайняя мера, после которой УК больше не сможет осуществлять свою деятельность. При этом процесс аннулирования лицензии довольно долгий и кропотливый.

Прокурор Игорь Гречуха рассказал, как действовать потребителю при поставке некачественного ресурса. Например, если в квартире нет. Отопления.

- Действующим законодательством установлены определенные требования к качеству предоставляемых коммунальных услуг, - пояснил прокурор. – Если коммунальный ресурс не соответствует нормативным требованиям, потребителю нужно обратиться в управляющую компанию и ресурсноснабжающую организацию. Лучше делать это письменно, указав адрес и что беспокоит. Будет согласован день, в который представители УК и организации проведут проверку. Должен быть составлен акт, который станет основанием для перерасчета. Это касается не только соблюдения температурного режима в квартирах, но и в перерывах водоснабжения, электроснабжения и тд.

В соответствии с Постановлением РФ, заявку в УК или ресурсоснабжающую организацию обязаны рассмотреть в течение 3 дней. Если по истечении этого срока ответа не последовало, нужно обращаться в Госжилинспекцию. А уж если и там человек не получил решения своей проблемы, то писать жалобу в прокуратуру. Там оценят полноту и законность действий всех предыдущих органов. Кстати, если произошла какая-то чрезвычайная ситуация, то в Госжилинспекцию или в прокуратуру можно позвонить и сообщить о проблеме.

В региональной прокуратуре липчан призвали контролировать работу управляшек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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