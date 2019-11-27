2019-11-27T18:54:24+03:00
Общество

Вандалы навредили Липецку на миллионы рублей – в мэрии хотят ужесточить наказание

Сломанные остановки, памятники, деревья, урны и лавочки обошлись городу в 2.5 млн. рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В мэрии Липецка подсчитали ущерб от вандалов и задумались ужесточить для них наказание. По оценке чиновников, в этом году вредители побили рекорд за всю историю города – разбили 148 стеклянных стенок остановок, 149 – разрисовали, сломали 12 лавочек, сожгли более 10 новых пластиковых мусорных контейнеров, изрисовали десятки стен зданий, заборов и парапетов у рек и прудов. Напомним, что подземный переход у ЦУМа так и не смогли отмыть.

Вандалы не щадят даже скульптуры и памятные инсталляции. «Ослика» на улице Неделина выдрали с корнями, украли пушечное ядро у знака 300-летия Липецка. Не обошли и фонтаны: на улице Ленина оторвали плитку, в комплекс на театральной бросили урну, на Соборной, рискуя получить удар током, вскрыли проходные шкафы на чаше, а в фонтан на площади Клименкова залили моющее средство.

Не меньше страдали гранитные урны, лавочки, дорожные знаки и декоративные деревья. В частности испортили 180 дорожных знаков, сломали 24 липы на Космонавтов и украли 26 туй на улице Плеханова.

Общий ущерб составил больше 2.5 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, администрация рассматривает возможность ужесточить наказания за вандализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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