Рецидивист украл из магазина Липецка ящик с деньгами
За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 7 ранее совершенных преступлений. Так, 26 ноября из дома по улице Южной в Лебедяни у 54-летней женщины украли кошелек с 8 тыс. рублями. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый пойман. Им оказался неработающий ранее судимый 43-летний местный житель.
23 ноября в селе Большая Отрада Добринского района обворовали 60-летнего пенсионерка. С его "КамАЗа-55102" злодей снял 4 колеса. На преступление пошел неработающий ранее судимый 30-летний мужчина.
18 ноября в Липецке обокрали магазин, что находится на улице 8 Марта. Ненизсевтный украл ящик с деньгами. Сотрудникам полиции удалось установить личность преступника и задержать его - неработающего ранее судимого 26-летнего липчанина. Кстати, его также подозревают в краже металлического ящика с деньгами из магазина по улице Космонавтов.
ИСТОЧНИК KP.RU