Рецидивист украл из магазина Липецка ящик с деньгами

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-28T09:11:14+03:00

А в Добринском районе мужчина снял с "КамАЗа" пенсионера 4 колеса

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 7 ранее совершенных преступлений. Так, 26 ноября из дома по улице Южной в Лебедяни у 54-летней женщины украли кошелек с 8 тыс. рублями. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый пойман. Им оказался неработающий ранее судимый 43-летний местный житель.

23 ноября в селе Большая Отрада Добринского района обворовали 60-летнего пенсионерка. С его "КамАЗа-55102" злодей снял 4 колеса. На преступление пошел неработающий ранее судимый 30-летний мужчина.

18 ноября в Липецке обокрали магазин, что находится на улице 8 Марта. Ненизсевтный украл ящик с деньгами. Сотрудникам полиции удалось установить личность преступника и задержать его - неработающего ранее судимого 26-летнего липчанина. Кстати, его также подозревают в краже металлического ящика с деньгами из магазина по улице Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU