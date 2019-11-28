СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-28T09:42:45+03:00

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Этой ночью 28 ноября, под Липецком на КамАЗ упал столб. Это случилось в Ельце. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе "ДТП Елец". Очевидцы также сняли видео.

Фото группа Вконтакте "ДТП Елец"Фото: СОЦСЕТИ

В кадре - КамАЗ, на котором уже лежит упавший столб. Рядом - полицейская машина. В какой-то момент водитель грузовика резко тронулся, проехав пару метров. Столб свалился на дорогу. Водитель КамАЗа вышел из машины, поговорил с правоохранителями. Затем обе машины уехали.

Кстати, некоторые интернет-пользователи предполагают, что столб сам упасть не мог. Намекая, что его кто-то явно сбил. Это предстоит выяснить компетентным органам. Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Под Липецком столб упал на КамАЗ.

Фото группа Вконтакте "ДТП Елец"Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU