2019-11-28T14:58:35+03:00
Общество

В Никольский храм Липецка прибыл ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

Святыня пробудет в городе до 30 ноября
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Никольский храм Липецка прибыл ковчег с частью Пояса Пресвятой БогородицыВ Никольский храм Липецка прибыл ковчег с частью Пояса Пресвятой БогородицыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот четверг, 28 ноября, в Липецк привезли ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Святыню встретили утром в Никольском храме областного центра, что находится по адресу: площадь Торговая, 16А. Ковчег будет пребывать на Липецком земле по 30 ноября.

1 декабря в 8.30 святыню встретят в Вознесенском кафедральном соборе в Ельце. Там ковчег пробудет до 2 декабря. Затем ему смогут поклониться жители Воронежа в Благовещенском кафедральном соборе. Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет находиться там с 3 по 7 декабря. После великую святыню христианского мира перенесут в Белгородскую епархию.

Напомним, что ковчег уже путешествовал по нашей стране в 2011 году. Тогда свои молитвы перед Поясом вознесли более 3 млн. человек в 14 городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о гололеде
В Липецке 3 класса закрыли на карантин
Липецкие автоинспекторы почтили память погибшего при исполнении коллеги
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Два участника Липецкого технопарка выиграли резидентство в «Сколково»
В Липецке будут судить мужчину, хранившего наркотики и воровавшего в магазинах
На 4 маршрутах Липецка станет больше автобусов
В Липецке эвакуировали школу №21
Игорь Артамонов: «Героизм предков является примером для всех поколений россиян»
В парке Победы Липецка умирают птицы
Игорь Артамонов: «Важно, чтобы люди поверили во власть и убедились, что она способна выполнять обещания»
Под Липецком столб упал на КамАЗ
Рецидивист украл из магазина Липецка ящик с деньгами
Под Липецком парень на "Ауди" сбил женщину
Вандалы навредили Липецку на миллионы рублей – в мэрии хотят ужесточить наказание
В этом году у 2 управляшек Липецка аннулировали лицензии
Под Липецком пенсионер провалился под лед – спасти не успели
В Липецке девушка гналась на такси за угнанной «Тойотой» отца
В Липецке въедут в свои квартиры почти 300 бывших обманутых дольщиков