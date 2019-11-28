В Никольский храм Липецка прибыл ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-28T14:58:35+03:00

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В этот четверг, 28 ноября, в Липецк привезли ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Святыню встретили утром в Никольском храме областного центра, что находится по адресу: площадь Торговая, 16А. Ковчег будет пребывать на Липецком земле по 30 ноября.

1 декабря в 8.30 святыню встретят в Вознесенском кафедральном соборе в Ельце. Там ковчег пробудет до 2 декабря. Затем ему смогут поклониться жители Воронежа в Благовещенском кафедральном соборе. Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет находиться там с 3 по 7 декабря. После великую святыню христианского мира перенесут в Белгородскую епархию.

Напомним, что ковчег уже путешествовал по нашей стране в 2011 году. Тогда свои молитвы перед Поясом вознесли более 3 млн. человек в 14 городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU