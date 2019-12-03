СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-03T09:44:16+03:00

Во вторник 9 улиц Липецка останутся без света, 17 - без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В этот вторник, 3 декабря, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам: Городовикова, Жактовская, Медицинская, Прудная, Рудничная, Рябиновая, Солнечная.

С часа дня до 5 часов вечера свет потухнет по адресам: улица Железнякова и проезд Боевой.

С 9 утра свет отключат по улицам Пригородная и Верхняя. Электричество вновь появится в домах, как только специалисты закончат работы на сетях.

В этот же день с 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц: Котовского, 23, 19, 37; Кочубея, 1; Комсомольская, 22; Школьная, 24. В частном секторе: Пригородная, Верхняя, 1я Крымская, Киевская, Кирова, 2я Крымская, Чкалова, Комсомольская, Школьная, Шмидта; Котовского, Кочубея, переулок В. Дубинина, школа №16.

Подвоз воды - по заякам жителей. Подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU