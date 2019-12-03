2019-12-03T10:50:15+03:00
Происшествия

Утром в Липецке на ходу загорелся автомобиль

Пожар произошел на площади Героев [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Автопожар случился этим утром, 3 декабря, на площади Героев в Липецке в районе 8.30 утра. Происшествие попало в обзор городской камеры наблюдения. На записи видно, как темная легковушка останавливается на «аварийках» на улице Гагарина рядом с пешеходным переходом, через несколько секунду из-под капота машины начинает валить дым.

Машина загорелась на площади Героев .

Водитель выходит из салона и в отчаянии бегает вокруг машины, рядом останавливаются еще пара проезжавших мимо автомобилистов и пытаются помочь мужчине. Неподалеку дежурят автоинспекторы. Несмотря на все старания водителя и очевидцев, автомобиль продолжает дымиться и пожар усиливается.

По словам очевидцев, в пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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