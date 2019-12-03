На прошлой неделе в Липецке более 3,8 тыс. человек заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-03T11:31:18+03:00

Случаев гриппа в регионе пока не обнаружено

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На прошлой неделе, с 25 ноября по 1 декабря, 5 510 человек в Липецкой области заболели ОРВИ. Среди обратившихся в медицинские учреждения 77% - дети до 14 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости ниже эпидемических порогов. Из всех заболевших госпитализировали лишь 2,7%. Случаев гриппа не выявлено.

В Липецке за неделю инфекцию подхватили 3 855 человек. Это 70% от общей заболеваемости в области. Но показатели находятся на кеэпидемическом уровне.

Кстати, доля положительных проб при мониторинге материала от больных с клиникой ОРВИ возросла до 53% . В основном, липчане заражаются негриппозными респираторными вирусами - аденовирусами, вирусами парагриппа, бокавирусами. Также отмечено увеличение находок M.pneumoniae среди взрослого населения.

ИСТОЧНИК KP.RU