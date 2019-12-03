2019-12-03T11:37:12+03:00
Происшествия

Под Липецком пенсионер на внедорожнике сбил пешехода

За сутки на дорогах региона пострадал 1 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Водителей просят быть внимательней у переходовВодителей просят быть внимательней у переходовФото: Лия МУРАДЬЯН
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Минувшие сутки, 2 декабря, несмотря на снег и гололедицу оказались относительно спокойными на ДТП. В понедельник на дорогах Липецкой области пострадал только один человек. Авария случилась вечером, в 17.05, на улице Советская в Задонске. Там 60-летний водитель «Нивы» сбил переходившую дорогу 63-летнюю женщину. Пенсионерку с различными травмами увезли в районную больницу. По данным ГИБДД региона, водитель не позаботился о безопасности движения.

Кроме этого за сутки в регионе зарегистрировали 22 аварии без пострадавших, где повреждения получил только транспорт. За то же время в Липецкой области зарегистрировали 1195 нарушений ПДД. Среди них 828 случаев превышения скорости и 42 ремня безопасности.

Автоинспекция напоминает, что водители всегда обязаны снижать скорость на подъезде к пешеходным переходам, а пешеходы должны переходить дорогу только по «зебре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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