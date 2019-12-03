Сотрудники Росгвардии тушили горящую на площади в Липецке иномарку

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-03T13:32:11+03:00

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Стали известны подробности утреннего автопожара на площади Героев в Липецке. Напомним, «Фольксваген Пассат» остановился на дороге и загорелся на улице Гагарина у дома №60. Попавшему в беду водителю активно помогали проезжавшие мимо автомобилисты. Как выяснилась, ими оказались сотрудники Росгвардии.

Машина загорелась на площади Героев .

Очевидцами пожара стали сотрудники группы задержания вневедомственной охраны. Они пришли на помощь со своим огнетушителем и сбили пламя. Но из-под капота продолжал валить дым, а из-за замыкания тлела проводка. Чтобы огонь не распространялся, силовики захлопнули капот, перекрыв тем самым кислород. Через пару минут на помощь подоспели дежурившие неподалеку сотрудники ГИБДД. Они огородили горящую на дороге машину и позаботились, чтобы смогли подъехать пожарные.

Большую часть иномарки отстоялиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вскоре на помощь водитель примчалось отделение пожарно-спасательной части №7. Они окончательно потушили огонь и отключили аккумулятор. Благодаря совместным усилиям спецслужб машину отстояли. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сотрудники Росгвардии сработали на «отлично».

ИСТОЧНИК KP.RU