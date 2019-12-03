2019-12-03T13:32:11+03:00
Происшествия

Сотрудники Росгвардии тушили горящую на площади в Липецке иномарку

Спецслужбы не дали сгореть машине дотла [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Силовики не дали сгореть машинеСиловики не дали сгореть машинеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

Стали известны подробности утреннего автопожара на площади Героев в Липецке. Напомним, «Фольксваген Пассат» остановился на дороге и загорелся на улице Гагарина у дома №60. Попавшему в беду водителю активно помогали проезжавшие мимо автомобилисты. Как выяснилась, ими оказались сотрудники Росгвардии.

Машина загорелась на площади Героев .

Очевидцами пожара стали сотрудники группы задержания вневедомственной охраны. Они пришли на помощь со своим огнетушителем и сбили пламя. Но из-под капота продолжал валить дым, а из-за замыкания тлела проводка. Чтобы огонь не распространялся, силовики захлопнули капот, перекрыв тем самым кислород. Через пару минут на помощь подоспели дежурившие неподалеку сотрудники ГИБДД. Они огородили горящую на дороге машину и позаботились, чтобы смогли подъехать пожарные.

Большую часть иномарки отстояли Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Большую часть иномарки отстоялиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вскоре на помощь водитель примчалось отделение пожарно-спасательной части №7. Они окончательно потушили огонь и отключили аккумулятор. Благодаря совместным усилиям спецслужб машину отстояли. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сотрудники Росгвардии сработали на «отлично».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Удар об грузовик на трассе под Липецком записал регистратор
Тишину, животных и детей в Липецке будет охранять полиция
Четверых липчан судят в Тамбове за заказной поджог дорогого «Лексуса»
На дороги Липецка высыпали 200 тонн противогололедных смесей
Под Липецком пенсионер на внедорожнике сбил пешехода
На прошлой неделе в Липецке более 3,8 тыс. человек заболели ОРВИ
В лесах Липецкой области начали усиленно охранять елки
Еще один врач приехал в Липецк за "Губернаторским миллионом"
Утром в Липецке на ходу загорелся автомобиль
Под Липецком нашли останки пропавшей летом женщины
Под Липецком вор обчистил дом, выбив входную дверь
Во вторник 9 улиц Липецка останутся без света, 17 - без холодной воды
Во вторник в Липецке обещают много снега и до 2 градусов мороза
Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порыв
В Липецке вандалы повредили более 50 контейнеров для мусора