Четверых липчан судят в Тамбове за заказной поджог дорогого «Лексуса»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-03T14:10:33+03:00

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В Тамбове будут судить четверых жителей Липецка за заказной поджог дорогой иномарки. Поджигателям от 15 до 32 лет. Сам инцидент произошел в 8 мая. По версии следствия, липчане получили заказ на поджог дорогого «Лексуса» на территории соседнего региона. Заказчик заплатил, прислал фото машины и сообщил адрес, где должна стоять машина.

Ночью исполнители приехали из Липецка в Тамбов, нашли иномарку стоимостью 2.5 млн. рублей, облили бензином, подожгли и сбежали. Каждому участнику преступления вменили часть 2 статьи 167 УК – поджог со значительным ущербом. Отдельно старший организатор банды, который получил заказ, ответит еще и за вовлечение подростка в преступление – по части 4 статьи 150.

Как сообщил в пресс-службе СКР по Тамбовской области, непосредственного заказчика поджога пока не установили.

ИСТОЧНИК KP.RU