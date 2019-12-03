2019-12-03T14:45:30+03:00
Общество

Тишину, животных и детей в Липецке будет охранять полиция

Новые поправки в областной закон одобрили депутаты
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Штрафы за шум, детей и животных отдали полицииШтрафы за шум, детей и животных отдали полицииФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области полицию наделили новыми полномочиями. Поправки в Закон «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» одобрили в этот вторник, 3 декабря, члены правового комитет областного Совета.

По новым правилам теперь полиция будет выписывать протоколы за нахождение детей в опасных местах, за нарушения тишины и за неправильное содержание животных. Отметим, что раньше эти полномочия были у членов административных комиссий.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, передача этих полномочий полиции позволит более эффективно защищать права и свободу липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Удар об грузовик на трассе под Липецком записал регистратор
Четверых липчан судят в Тамбове за заказной поджог дорогого «Лексуса»
Сотрудники Росгвардии тушили горящую на площади в Липецке иномарку
На дороги Липецка высыпали 200 тонн противогололедных смесей
Под Липецком пенсионер на внедорожнике сбил пешехода
На прошлой неделе в Липецке более 3,8 тыс. человек заболели ОРВИ
В лесах Липецкой области начали усиленно охранять елки
Еще один врач приехал в Липецк за "Губернаторским миллионом"
Утром в Липецке на ходу загорелся автомобиль
Под Липецком нашли останки пропавшей летом женщины
Под Липецком вор обчистил дом, выбив входную дверь
Во вторник 9 улиц Липецка останутся без света, 17 - без холодной воды
Во вторник в Липецке обещают много снега и до 2 градусов мороза
Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порыв
В Липецке вандалы повредили более 50 контейнеров для мусора