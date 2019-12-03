Тишину, животных и детей в Липецке будет охранять полиция

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-03T14:45:30+03:00

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В Липецкой области полицию наделили новыми полномочиями. Поправки в Закон «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» одобрили в этот вторник, 3 декабря, члены правового комитет областного Совета.

По новым правилам теперь полиция будет выписывать протоколы за нахождение детей в опасных местах, за нарушения тишины и за неправильное содержание животных. Отметим, что раньше эти полномочия были у членов административных комиссий.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, передача этих полномочий полиции позволит более эффективно защищать права и свободу липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU