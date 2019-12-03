Мошенники рассылают липчанам штрафы от имени Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-03T16:41:49+03:00

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Появился новый вид мошенничества, случаи уже зафиксировали в Липецкой области. Аферисты рассылают предприятиям и физическим лицам липовые штрафы от имени Роспотребнадзора. Несколько таких «постановлений» рассылали через «Почту России». Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, фиктивные постановления об уплате административного штрафа, рассылаются якобы от имени руководителя регионального управления.

Но реквизиты в липовых постановлениях не имеют никого отношения к Роспотребнадзору. Поэтому предприятия и граждан просят внимательно проверять реквизиты в случае получения любого штрафа. Если он реальный, то деньги идут на счет казначейства и больше никуда. О сомнительных штрафах нужно сообщать в липецкий Роспотребнадзор по телефону 8 (4742) 30-88-45.

ИСТОЧНИК KP.RU