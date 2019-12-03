2019-12-03T16:41:49+03:00
Общество

Мошенники рассылают липчанам штрафы от имени Роспотребнадзора

Липовые постановления приходят предпринимателям и физлицам
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Появился новый вид мошенничества, случаи уже зафиксировали в Липецкой области. Аферисты рассылают предприятиям и физическим лицам липовые штрафы от имени Роспотребнадзора. Несколько таких «постановлений» рассылали через «Почту России». Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, фиктивные постановления об уплате административного штрафа, рассылаются якобы от имени руководителя регионального управления.

Но реквизиты в липовых постановлениях не имеют никого отношения к Роспотребнадзору. Поэтому предприятия и граждан просят внимательно проверять реквизиты в случае получения любого штрафа. Если он реальный, то деньги идут на счет казначейства и больше никуда. О сомнительных штрафах нужно сообщать в липецкий Роспотребнадзор по телефону 8 (4742) 30-88-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вокруг Липецка создадут зеленый пояс из леса, где ничего нельзя строить
В Липецке предлагают переименовать 2 остановки в центре
Под Липецком грузовик слетел с трассы, зацепив с собой легковушку
Удар об грузовик на трассе под Липецком записал регистратор
Тишину, животных и детей в Липецке будет охранять полиция
Четверых липчан судят в Тамбове за заказной поджог дорогого «Лексуса»
Сотрудники Росгвардии тушили горящую на площади в Липецке иномарку
На дороги Липецка высыпали 200 тонн противогололедных смесей
Под Липецком пенсионер на внедорожнике сбил пешехода
На прошлой неделе в Липецке более 3,8 тыс. человек заболели ОРВИ
В лесах Липецкой области начали усиленно охранять елки
Еще один врач приехал в Липецк за "Губернаторским миллионом"
Утром в Липецке на ходу загорелся автомобиль
Под Липецком нашли останки пропавшей летом женщины
Под Липецком вор обчистил дом, выбив входную дверь
Во вторник 9 улиц Липецка останутся без света, 17 - без холодной воды
Во вторник в Липецке обещают много снега и до 2 градусов мороза
Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порыв
В Липецке вандалы повредили более 50 контейнеров для мусора