Липчане оказались в числе жертв бизнес-тренера из Челябинска

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-04T11:41:30+03:00

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В Челябинской области вынесли приговор 41-летней бизнес-тренеру из Златоуста. Как сообщает Генпрокуратура, жертвами ее мошенничества стали 80 человек из России, Казахстана и Башкирии. Женщина проводила закрытые семинары в соцсетях, в которых участвовали и жители Липецкой области.

Это были платные онлайн-уроки на тему, как выкупать залоговую недвижимость. В ходе семинаров, тренер убеждала слушателей поучаствовать в совместном выкупе и внести определенную сумму, от которой обещала хорошую прибыль. Аферистка даже заключала договоры с соинвесторвами, но деньги, а тем более проценты, возвращать не собиралась.

Таким путем за полтора года, с марта 2016 по декабрь 2017 года, она собрала с жителей десятка городов, включая Липецк, Москву, Ростов-на-Дону и другие, более 50 млн. рублей. Суд признал бизнес-тренера виновной в особо крупном мошенничестве и приговорил к 5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU