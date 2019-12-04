Игорь Артамонов: «Нужен жесткий контроль за потреблением воды»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-04T09:59:40+03:00

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Реализацию проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» обсудили на заседании административного совета Липецкой области. Начальник управления ЖКХ Елена Бадулина подвела итоги 11 месяцев этого года. В сентябре регион первым в стране запустил объекты программы "Чистая вода". Сети водоснабжения появились в селе Пригородка Усманского района. В селе Красное Краснинского района проведена реконструкция водозабора стоимостью 15 млн рублей, установлена новая водозаборная башня объемом 200 кубометров. Новая скважина появилась в селе Копцевы хутора Липецкого района. Завершаются работы по обустройству скважины в селе Жерновное Долгоруковского района.

К 2024 году доля жителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличится с 93,3 % до 95,8 %. Планируется построить новые объекты водоснабжения, реконструировать и модернизировать уже действующие. На реализацию проекта до 2024 года предусмотрено 650,7 млн рублей. Но есть слабые места. Люди жалуются на перебои с водой, «Липецкоблводоканал» - на незаконные вырезки в водопроводы.

«Необходимо усилить меры по борьбе с незаконными подключениями, работать с участковыми по врезкам. За воровство воды будем привлекать к ответственности и повышать штрафы», - сказал глава региона Игорь Артамонов. Глава региона поручил профильным ведомствам разработать меры борьбы с хищениями воды.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU