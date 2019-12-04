В Липецке девушка убила сожителя, который жестоко ее избивал

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-04T11:10:57+03:00

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Криминальная семейная драма случилась в понедельник, 2 декабря, в одной из комнат общежития по улице 50-лет НЛМК в Липецке. Там разгорелся бытовой конфликт между 28-летним хозяином квартиры и его 21-летней девушкой.

По версии следствия, во время ссоры мужчина ударил девушку по голове, в драке она схватила попавшийся под руку нож и воткнула в грудь сожителя. Увидев последствия, липчанка испугалась и вызвала «скорую». Но мужчину спасти не смогли, он скончался в больнице.

После смерти мужчины на девушку завели уголовное дело по статье «убийство» – 105 УК. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, подозреваемая не стала ничего отрицать и признала вину. На допросе девушка рассказала, что парень регулярно ее избивал, но она все прощала. Вскоре ее должны взять под стражу. Девушке грозит 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU