В Липецке строители пробили трубу и оставили школу без воды

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-04T14:01:48+03:00

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В Липецке невнимательные рабочие строительной фирмы оставили без воды школу в микрорайоне Победа. Все произошло во вторник вечером, 3 декабря, возле школы №26. Там бригада строительной организации проводила какие-то земельные работы.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, в процессе рабочие повредили водопровод, который вел к школе. Они попытались сами ликвидировать порыв, но на утро стало ясно, что придется звать коммунальщиков.

Из-за отсутствия воды занятия в школе пришлось отменить, детей отправили по домам. Без воды также остались соседние здания, куда сейчас подвозят воду отдельно. Устранением порыва и подвозом воды теперь занимаются сотрудники ЛГЭКа.

ИСТОЧНИК KP.RU