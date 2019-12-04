В Липецке строители пробили трубу и оставили школу без воды
В Липецке невнимательные рабочие строительной фирмы оставили без воды школу в микрорайоне Победа. Все произошло во вторник вечером, 3 декабря, возле школы №26. Там бригада строительной организации проводила какие-то земельные работы.
Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, в процессе рабочие повредили водопровод, который вел к школе. Они попытались сами ликвидировать порыв, но на утро стало ясно, что придется звать коммунальщиков.
Из-за отсутствия воды занятия в школе пришлось отменить, детей отправили по домам. Без воды также остались соседние здания, куда сейчас подвозят воду отдельно. Устранением порыва и подвозом воды теперь занимаются сотрудники ЛГЭКа.
ИСТОЧНИК KP.RU