Осенью в развлекательных центрах Липецка пострадали три ребенка

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-04T14:35:35+03:00

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Спасатели Липецка обеспокоены ситуацией с детскими игровыми комнатами в торговых центрах Липецка. Зачастую родители сдают туда ребенка, как в камеру хранения, и отправляются за покупками, а организаторы не успевают за всеми уследить.

По данным городского управления ГО и ЧС, за последние два месяца только по их линии зафиксировали три случая травмирования детей в ТРЦ. Звонки поступали на телефон «112», в каждом случае на адрес выезжала «скорая». Так 5-летняя девочка разбила в игровом городке подбородок, 10-летний школьник получил ушибы и еще один 6-летний мальчик – травму позвоночника. Спасатели отмечают, что судя по откликам родителей, таких случаев гораздо больше.

– Значительная доля ответственности за происшествия лежит на организаторах развлечений, которые должны обеспечивать безопасность, – говорят в управлении по делам ГО и ЧС. – Но и родителям не мешает быть бдительнее. Тем более, что впереди новогодние каникулы и множество развлечений для детей.

Спасатели советуют предупреждать детей об опасностях перед походом на горки и батуты и не оставлять малышей одних на аттракционах.

ИСТОЧНИК KP.RU