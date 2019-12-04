2019-12-04T14:35:35+03:00
Происшествия

Осенью в развлекательных центрах Липецка пострадали три ребенка

Родителей просят лучше смотреть за детьми в новогодние каникулы
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Дети травмируются в развлекательных центрахДети травмируются в развлекательных центрахФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Спасатели Липецка обеспокоены ситуацией с детскими игровыми комнатами в торговых центрах Липецка. Зачастую родители сдают туда ребенка, как в камеру хранения, и отправляются за покупками, а организаторы не успевают за всеми уследить.

По данным городского управления ГО и ЧС, за последние два месяца только по их линии зафиксировали три случая травмирования детей в ТРЦ. Звонки поступали на телефон «112», в каждом случае на адрес выезжала «скорая». Так 5-летняя девочка разбила в игровом городке подбородок, 10-летний школьник получил ушибы и еще один 6-летний мальчик – травму позвоночника. Спасатели отмечают, что судя по откликам родителей, таких случаев гораздо больше.

– Значительная доля ответственности за происшествия лежит на организаторах развлечений, которые должны обеспечивать безопасность, – говорят в управлении по делам ГО и ЧС. – Но и родителям не мешает быть бдительнее. Тем более, что впереди новогодние каникулы и множество развлечений для детей.

Спасатели советуют предупреждать детей об опасностях перед походом на горки и батуты и не оставлять малышей одних на аттракционах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24