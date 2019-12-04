2019-12-04T15:12:02+03:00
Происшествия

Липчанин пытался убить соседа из ревности за пьяные посиделки с женой

Изрезанного мужчину успели спасти
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить 40-летнего ревнивца, который пытался убить соседа. Все случилось 12 сентября у подъезда дома на улице 60 лет СССР. Мужчина узнал, что мать его ребенка проводит время за пьяными посиделками с 32-летним соседом у подъезда. В одну из таких попоек он выглянул в окно и снова увидел жену в компании соседа.

Мужа огорчило поведение молодого соседа, и тот, сам будучи пьяным, схватил кухонный нож, вышел в подъезд и дважды ударил соседа в грудь и живот. Муж потерял сознание, но соседи вызвали скорую и человека спасли.

Уголовное дело возбудили по статье «покушение на убийство». Как сообщили в пресс-службе СКР области, обвиняемый частично признался и рассказал, что мотивом стала ревность. Дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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