2019-12-04T16:17:51+03:00
Происшествия

Начинающий бизнесмен в Липецке взял в аренду машину и продал для стартапа

Итог неудачного предпринимательства – 3.5 года колонии
Лия МУРАДЬЯН
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Стартап по-липецки рассмотрели в Октябрьском суде города. Там вынесли приговор начинающему предпринимателю, который нашел весьма оригинальный способ получить стартовый капитал.

Согласно материалам дела, в марте этого года мужчина взял в аренду машину и за год должен был выплатить 240 000 рублей. Арендованную машину он продал на следующий день. Как признался начинающий предприниматель, он продал автомобиль, чтобы получить деньги для бизнеса. Какого именно, подсудимый объяснить не смог.

Очевидно бизнес тоже не сложился, так как вернуть деньги за машину арендатор не смог. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину признали виновным в растрате и приговорили к 3.5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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