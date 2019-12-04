Липецкая студентка Президентской академии получила награду из рук министра экономического развития РФ

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-04T16:58:59+03:00

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Лучших студентов наградили министр экономического развития Максим Орешкин и ректор РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) Владимир Мау. В число лучших студентов вошла Анастасия Макарова, студентка 3 курса направления «Экономика» Липецкого филиала РАНХиГС.

В своем поздравительном слове ректор РАНХиГС Владимир Мау пожелал студентам хорошей учебы, но и напряженной работы, которая непременно должна приносить им удовольствие. Министр экономического развития РФ, член попечительского совета РАНХиГС Максим Орешкин в своем поздравлении отметил, что данная награда свидетельствует об активной жизненной позиции студентов. А также подчеркнул, что участие в разного рода инициативах и проектах помогает развиваться и достигать высот.

- На самом деле, стать «Студентом года» не так уж и сложно, - признается Анастасия, - главное стремиться к этому. С самого начала обучения в Академии у меня была активная жизненная позиция. Круглые столы, конференции, городские и региональные мероприятия- все это неотъемлемая часть моего студенчества. Конечно, участие в форумах также способствовало саморазвитию, помогало мне легче постигать учебную программу и двигаться к намеченным целям.

Премия «Студент года» реализуется в Президентской академии ежегодно, начиная с 2010 г. и направлена на выявление наиболее активных и талантливых студентов. Существует несколько критериев, по которым отбираются участники премии: отличная учеба, высокие результаты в спортивной, творческой, научной и общественной жизни Академии.

- Наверное, целеустремленность и трудолюбие в большей мере помогли мне стать «Студентом года-2019» , прежде всего потому, что необходимо все время не только соответствовать тем результатам, что уже есть, но и улучшать их изо дня в день. Вот почему победа в этом конкурсе стала для меня еще одним значимым этапом в жизни. Наверное, только спустя некоторое время ко мне пришло осознание того, что произошло на самом деле, ведь в конкурсном отборе участвовало 1500 человек со всей страны!

По итогам отбора обладателями премии «Студент года» стали 10 студентов Московского кампуса и 20 студентов филиалов Президентской академии.

- Что качается моих целей, то из ближайших - это успешное окончание бакалавриата, поступление на магистратуру и саморазвитие. Для меня также важно продолжить покорять новые вершины! Дальше - больше!

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Фото Предоставлено РАНХиГС

ИСТОЧНИК KP.RU