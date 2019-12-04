2019-12-04T18:08:41+03:00
Общество

Салат оливье 2020: главное угощение новогоднего стола подорожало на 4,6%

Многие ингредиенты выросли в цене
Юлия КЛЮЕВА
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Салат оливье подорожалСалат оливье подорожалФото: архив "КП"
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Салат оливье подорожал на 4,6%. Об этом сообщает Росстат. Из всех ингредиентов больше всего поднялся в цене репчатый лук - на 10%, а также вареная колбаса и овощи - на 6%. Так, 500 г консервированных огурцов стоят около 164 рублей за кг - это плюс 6% по сравнению с прошлым годом. Такая же цена и прибавка в стоимости у горошка весом в 380 г.

На 3% снизилась цена картофеля - от 20 рублей за кг. На 11% упала в цене морковь - 26 рублей за кг. Куриные яйца подорожали на 1% - 59 рублей за 10 штук. Вареная колбаса - на 6% и стоит 396 рублей за кг. Майонез прибавил 5% в цене - 176 рублей кг. Репчатый лук - на 10% и стоит 24 рубля за кг.

В итоге, как пишет газета "Известия", 4 порции оливье обойдутся в 340 рублей. В прошлом году ингредиенты для такого же количества салата можно было купить за 325 рублей.

Эксперты рассчитали стоимость еще одного любимого новогоднего блюда - сельди под шубой. Она выросла в цене всего на 2,6%. Так, соленая сельдь подорожала на 4% - 196 рублей за кг. Стоимость картофеля, как отмечали выше, упала на 3%. Столовая свекла стоит 25 рублей за кг - упала в цене на 8%. На 11% подешевела морковь. Куриные яйца стоят 59 рублей за 10 штук. Репчатый лук - +10% в цене и 24 рубля за кг. Майонез - 176 рублей за кг.

Так, за 4 порции салата придется отдать около 157 рублей. В 2018 году - 153 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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