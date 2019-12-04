2019-12-04T19:01:42+03:00
Общество

Под Липецком уничтожили гранату и взрыватель к ней

Спасатели изъяли боеприпас в Ельце
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком взорвали боеприпасПод Липецком взорвали боеприпасФото: УГПСС Липецкой области
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 3 декабря, под Липецком уничтожили взрывоопасные предметы. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в областном УМВД России в Ельце изъяли ручную осколочную гранату РГД-5 и взрыватель к ней УЗРГМ-2.

Взрывотехническая группа аварийно-спасательного отряда УГПСС вывезла боеприпасы времен Великой Отечественной войны на подрывную площадку полигона Липецкого района. В 15.20 взрывоопасные предметы были уничтожены.

Спасатели напоминают, при обнаружении боеприпаса его строго запрещается трогать, бить по корпусу, переносить с места на место. Его нельзя закапывать в землю, бросать в водоем или в костер. А также пытаться разобрать или распилить. Опасно разводить огонь возле взрывоопасного предмета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четверг 20 улиц Липецка останутся без света, 8 - без воды
В Росгвардии липецкие школьники примерили костюм сапера весом в 35 кг
Салат оливье 2020: главное угощение новогоднего стола подорожало на 4,6%
Липецкая студентка Президентской академии получила награду из рук министра экономического развития РФ
Игорь Артамонов: «Включение в нацпроект придаст дополнительный импульс развитию предприятий»
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре с дождем и снегом
Начинающий бизнесмен в Липецке взял в аренду машину и продал для стартапа
Горожане не хотят, чтобы остановки в центре Липецка переименовывали
Липчанин пытался убить соседа из ревности за пьяные посиделки с женой
Осенью в развлекательных центрах Липецка пострадали три ребенка
Бывшего начальника липецкого УФСИН будут судить за взятки и мошенничества
В Липецке строители пробили трубу и оставили школу без воды
В Липецке девушка убила сожителя, который жестоко ее избивал
Под Липецком в ДТП с двумя «КамАЗами» погиб водитель «ВАЗа»
Игорь Артамонов: «Нужен жесткий контроль за потреблением воды»
Липчане оказались в числе жертв бизнес-тренера из Челябинска
В Липецке обворовали два магазина – вынесли продукты и ящик с деньгами