Под Липецком уничтожили гранату и взрыватель к ней

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-04T19:01:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший вторник, 3 декабря, под Липецком уничтожили взрывоопасные предметы. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в областном УМВД России в Ельце изъяли ручную осколочную гранату РГД-5 и взрыватель к ней УЗРГМ-2.

Взрывотехническая группа аварийно-спасательного отряда УГПСС вывезла боеприпасы времен Великой Отечественной войны на подрывную площадку полигона Липецкого района. В 15.20 взрывоопасные предметы были уничтожены.

Спасатели напоминают, при обнаружении боеприпаса его строго запрещается трогать, бить по корпусу, переносить с места на место. Его нельзя закапывать в землю, бросать в водоем или в костер. А также пытаться разобрать или распилить. Опасно разводить огонь возле взрывоопасного предмета.

ИСТОЧНИК KP.RU