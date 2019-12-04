Под Липецком уничтожили гранату и взрыватель к ней
В минувший вторник, 3 декабря, под Липецком уничтожили взрывоопасные предметы. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в областном УМВД России в Ельце изъяли ручную осколочную гранату РГД-5 и взрыватель к ней УЗРГМ-2.
Взрывотехническая группа аварийно-спасательного отряда УГПСС вывезла боеприпасы времен Великой Отечественной войны на подрывную площадку полигона Липецкого района. В 15.20 взрывоопасные предметы были уничтожены.
Спасатели напоминают, при обнаружении боеприпаса его строго запрещается трогать, бить по корпусу, переносить с места на место. Его нельзя закапывать в землю, бросать в водоем или в костер. А также пытаться разобрать или распилить. Опасно разводить огонь возле взрывоопасного предмета.
ИСТОЧНИК KP.RU