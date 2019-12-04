2019-12-04T19:21:10+03:00
Общество

В Росгвардии липецкие школьники примерили костюм сапера весом в 35 кг

В Липецке отметили 250-летие со дня рождения графа Евграфа Комаровского
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Росгвардии липецкие школьники примерили костюм сапера весом в 35 кгВ Росгвардии липецкие школьники примерили костюм сапера весом в 35 кгФото: Предоставлено Росгвардией
Изменить размер текста:

На прошлой неделе в региональном Управлении Росгвардии отметили 250-летие со дня рождения графа Евграфа Комаровского, первого командующего Отдельного корпуса внутренней стражи – воинского формирования, ставшего прообразом войск национальной гвардии современной России.

На торжество росгвардейцы пригласили липецких школьников. Показательные выступления сотрудников подразделений и спецназовцев из военно-патриотического клуба, демонстрация экпивировки и вооружения спецподразделений - мероприятие получилось очень интересным. Юных липчан впечатлил огромный выбор оружия. Каждый мог примерить защитный костюм сапера, который весит 35 кг. Но больше всего школьникам понравилось выступление кинолога. Мастерство служебной собаки поразило зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четверг 20 улиц Липецка останутся без света, 8 - без воды
Под Липецком уничтожили гранату и взрыватель к ней
Салат оливье 2020: главное угощение новогоднего стола подорожало на 4,6%
Липецкая студентка Президентской академии получила награду из рук министра экономического развития РФ
Игорь Артамонов: «Включение в нацпроект придаст дополнительный импульс развитию предприятий»
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре с дождем и снегом
Начинающий бизнесмен в Липецке взял в аренду машину и продал для стартапа
Горожане не хотят, чтобы остановки в центре Липецка переименовывали
Липчанин пытался убить соседа из ревности за пьяные посиделки с женой
Осенью в развлекательных центрах Липецка пострадали три ребенка
Бывшего начальника липецкого УФСИН будут судить за взятки и мошенничества
В Липецке строители пробили трубу и оставили школу без воды
В Липецке девушка убила сожителя, который жестоко ее избивал
Под Липецком в ДТП с двумя «КамАЗами» погиб водитель «ВАЗа»
Игорь Артамонов: «Нужен жесткий контроль за потреблением воды»
Липчане оказались в числе жертв бизнес-тренера из Челябинска
В Липецке обворовали два магазина – вынесли продукты и ящик с деньгами