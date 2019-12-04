В Росгвардии липецкие школьники примерили костюм сапера весом в 35 кг

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-04T19:21:10+03:00

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На прошлой неделе в региональном Управлении Росгвардии отметили 250-летие со дня рождения графа Евграфа Комаровского, первого командующего Отдельного корпуса внутренней стражи – воинского формирования, ставшего прообразом войск национальной гвардии современной России.

На торжество росгвардейцы пригласили липецких школьников. Показательные выступления сотрудников подразделений и спецназовцев из военно-патриотического клуба, демонстрация экпивировки и вооружения спецподразделений - мероприятие получилось очень интересным. Юных липчан впечатлил огромный выбор оружия. Каждый мог примерить защитный костюм сапера, который весит 35 кг. Но больше всего школьникам понравилось выступление кинолога. Мастерство служебной собаки поразило зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU