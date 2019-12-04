СЕГОДНЯ 19:41 2019-12-04T19:47:41+03:00

В четверг 20 улиц Липецка останутся без света, 8 - без воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 5 декабря, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц: им. Фридриха Энгельса, 1, 1в, 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а, 12; Известковая, 45; Тюленина, Полетаева, переулок Боринский, Черниговский, Хвойный, Львовский, Донской, Коммунистическая, 24; Механизаторов, владение 15в.

С 3 часов дня до 5 вечера свет отключат в частном секторе в Сселках: улицы Ленина, Советская, 1 Мая, Набережная, Учительская, Гагарина, Космонавтов, Сокольская, Провинциальная.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улица Хренникова, 1; Елецкое шоссе, 1а, 3, 7а; Осканова, 1; Л.Толстого, 1, 1в; Скороходова, 1а, 2, 2а; Советская, 4; Циолковского, 24, 24/1, 26, 26а, 26б, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 38, 38а, 40, 42; Интернациональная, 29, 29а, 35, 35б, 37, 41.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Все подробности по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU