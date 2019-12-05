Возле Октябрьского моста в Липецке пробка: столкнулись "Фольксваген" и "ВАЗ"

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-05T09:24:23+03:00

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Этим утром, 5 декабря, в Липецке произошла авария. В районе Октябрьского моста со стороны Тракторного столкнулись "ВАЗ" и "Фольксваген". От удара иномарку развернуло. Машина выехала задней частью на обочину.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. У "Фольксвагена" передний бампер в смятку. У "ВАЗа" разбита задняя часть, выбито стекло. Информация о пострадавших уточняется. В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.

ДТП спровоцировало большую пробку. Водителям приходится стоять в заторе на улицах Краснозаводская и Металлургов. Встало движение и на кольце в районе ЛТЗ. При въезде на мост в направлении памятника Танкистов тоже пробка.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU