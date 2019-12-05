Под Липецком молодой парень украл 7 туй

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-05T11:38:41+03:00

А в областном центре злодей прошелся по магазинам с чужой картой

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В минувшую среду, 4 декабря, в отдел полиции Липецка обратилась 31-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что кто-то похитил деньги с ее банковской карты, которую она потеряла. Неизвестный оплачивал товары в магазинах областного центра. Всего он потратил 3 305 рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД России, сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Задержан и доставлен в отдел полиции неработающий ранее судимый 18-летний липчанин. Расследование продолжается.

Кстати, за прошедшие сутки правоохранители раскрыли 4 ранее совершенных преступления. Например, 16 октября этого года от дома по улице Советская в селе Доброе украли 7 туй. Как оказалось, на преступление пошел неработающий 19-летний житель Липецкого района.

Также сотрудники органов раскрыли 2 кражи сотовых телефонов - в Липецке у 38-летней женщины и в деревне Копцевы Хутора - у 45-летнего мужчины. У липчанки сотовый украли на остановке "24 Микрорайон". Во втором случае телефон выкрали из квартиры дома. На преступления пошли ранее судимые липчане.

ИСТОЧНИК KP.RU