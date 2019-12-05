2019-12-05T11:38:41+03:00
Происшествия

Под Липецком молодой парень украл 7 туй

А в областном центре злодей прошелся по магазинам с чужой картой
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком молодой парень украл 7 туйПод Липецком молодой парень украл 7 туйФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 4 декабря, в отдел полиции Липецка обратилась 31-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что кто-то похитил деньги с ее банковской карты, которую она потеряла. Неизвестный оплачивал товары в магазинах областного центра. Всего он потратил 3 305 рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД России, сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Задержан и доставлен в отдел полиции неработающий ранее судимый 18-летний липчанин. Расследование продолжается.

Кстати, за прошедшие сутки правоохранители раскрыли 4 ранее совершенных преступления. Например, 16 октября этого года от дома по улице Советская в селе Доброе украли 7 туй. Как оказалось, на преступление пошел неработающий 19-летний житель Липецкого района.

Также сотрудники органов раскрыли 2 кражи сотовых телефонов - в Липецке у 38-летней женщины и в деревне Копцевы Хутора - у 45-летнего мужчины. У липчанки сотовый украли на остановке "24 Микрорайон". Во втором случае телефон выкрали из квартиры дома. На преступления пошли ранее судимые липчане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели предупреждают: в Липецке гололед и налипание мокрого снега
В Липецке ввели план "Перехват", чтобы задержать грабителей
Под Липецком УАЗ вылетел в кювет и перевернулся
В Липецке 12-летний мальчик взорвал петарду и получил ожог глаза
Возле Октябрьского моста в Липецке пробка: столкнулись "Фольксваген" и "ВАЗ"
В четверг 20 улиц Липецка останутся без света, 8 - без воды
В Росгвардии липецкие школьники примерили костюм сапера весом в 35 кг
Под Липецком уничтожили гранату и взрыватель к ней
Салат оливье 2020: главное угощение новогоднего стола подорожало на 4,6%
Липецкая студентка Президентской академии получила награду из рук министра экономического развития РФ
Игорь Артамонов: «Включение в нацпроект придаст дополнительный импульс развитию предприятий»
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре с дождем и снегом
Начинающий бизнесмен в Липецке взял в аренду машину и продал для стартапа
Горожане не хотят, чтобы остановки в центре Липецка переименовывали
Липчанин пытался убить соседа из ревности за пьяные посиделки с женой
Осенью в развлекательных центрах Липецка пострадали три ребенка
Бывшего начальника липецкого УФСИН будут судить за взятки и мошенничества
В Липецке строители пробили трубу и оставили школу без воды
В Липецке девушка убила сожителя, который жестоко ее избивал
Под Липецком в ДТП с двумя «КамАЗами» погиб водитель «ВАЗа»
Игорь Артамонов: «Нужен жесткий контроль за потреблением воды»
Липчане оказались в числе жертв бизнес-тренера из Челябинска
В Липецке обворовали два магазина – вынесли продукты и ящик с деньгами