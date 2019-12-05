2019-12-05T10:05:08+03:00
Происшествия

В Липецке 12-летний мальчик взорвал петарду и получил ожог глаза

Полиция проводит проверку
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ребенок пострадал от петардыВ Липецке ребенок пострадал от петардыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке от петарды пострадал ребенок. Это произошло во вторник, 3 декабря. 12-летний мальчик взорвал пиротехническое изделие, которое повредило ему глаз. Так, вместо радости и веселья - медицинский осмотр. К врачу семья юного липчанина обратилась накануне, 4 декабря. У мальчика диагностировали ожог роговицы.

- По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП-Липецк" врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. - Уточняются все обстоятельства, при которых ребенок получил трамву.

Напоминаем, что с пиротехникой нужно обращаться осторожно. Небрежное отношение к взрывным изделиями может привести к печальным последствиям. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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