Спасатели предупреждают: в Липецке гололед и налипание мокрого снега

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-05T11:30:58+03:00

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Спасатели вновь предупреждают липчан о гололеде. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, он ожидается в Липецке в ближайшие 1-3 часа. Также возможно налипание мокрого снега.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах. Лучше не ставить машины возле деревьев и линий электропередач. Пешеходы тоже не должны терять бдительность. Липчан просят обращать внмание на целостность линий электропередач, при обнаружении обрыва звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Горожанам советуют для выхода из дома подготовить обувь на сплошной подошве, которая не скользит. Передвигаясь по льду, наступать следует на всю подошву, руки должны быть свободны. При падении постараться сгруппироваться и перекатиться, чтобы смягчить удар.

ИСТОЧНИК KP.RU