Под Липецком школьник бросился под машину и убежал

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-05T15:48:31+03:00

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В Липецкой области едва не сбили на «зебре» школьника, странное происшествие попало в обзор видеорегистратора и теперь пользователи гадают, что это могло быть. Инцидент произошел в Ельце на пешеходном переходе.

На записи видно, как двое подростков с ребенком школьного возраста переходят дорогу по «зебре» справа. Пешеходов пропускают водитель белого «Хендая» и автобус. Когда подростки проходят первую полосу и оказываются на встречной, иномарка начинает движение. В этот момент, непосредственно перед автобусом, самый младший из компании неожиданно разворачивается и бежит под «Хендай».

Чуть не сбили. Автоподстава или детские игры?.

Водитель успевает среагировать и виляет вправо, ребенок ударяется об водительскую дверь, затем убегает с места вприпрыжку. Старшие товарищи тоже начинают бежать. Пока водитель отходит от шока и обменивается жестами с мужчиной за рулем автобуса, перед иномаркой выбегают еще две девочки, но и их водителю удается не зацепить.

Судя по отзывам к видео, пользователи полагают, что это была либо спланированная автоподстава, либо смертельно опасные игры детей.

ИСТОЧНИК KP.RU