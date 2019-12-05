В Липецке отключили воду в доме, у которого появился опасный котлован

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-05T18:18:43+03:00

Собственник должен был разобраться с проблемой еще в ноябре

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В Липецке из-за халатности домовладельца могли пострадать люди. На котлован с водой у дороги пожаловались жители частного сектора с улицы Известковая. По словам местных, заполненная до краев внушительная яма стоит несколько дней и никак не огорожена.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, опасный «бассейн» принадлежит частому домовладельцу, который оставил утечку без контроля

Котлован с водой в частном сектореФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

– Собственнику выдали предписание еще 21 ноября, – пояснили в компании. – Но вместо устранения, он выкопал котлован, не огородил его и не сообщил об этом в ресурсоснабжающую организацию.

В итоге коммунальщики сами огородили котлован и отключили воду. Если в ближайшее время, владелец не объявится, то опасную заму закопают вместе с перекрытой трубой.

В подобных случаях липчан просят не подходить к краям наполненных водой ям и других котлованов и не пытаться туда спуститься. В случае неогороженных раскопок, нужно звонить по телефонам:175 и 236-175, или отправлять фото в Инстаграм lgek_48.

ИСТОЧНИК KP.RU