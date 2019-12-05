2019-12-05T17:45:03+03:00
Общество

В пятницу в Липецке туман, гололедица и сильный ветер

Днем до 4 градусов тепла
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке потеплеетВ Липецке потеплеетФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 6 декабря, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ночью от 0 до -5 градусов.

В светлое время суток в регионе от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 744 мм рт.ст.

В субботу, 7 декабря, в первую половину дня в Липецке ожидается ясная погода. После обеда будет пасмурно. Ночью в областном центре до 3 градусов ниже ноля. Днем около 3 градусов тепла. Ветер юго-западный 10-13 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт.ст.

Восход солнца в 8.17. Заход - 16.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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