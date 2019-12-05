2019-12-05T18:32:55+03:00
Происшествия

Липчанин избил приехавшего на кражу сотрудника полиции

За нападение на сотрудника мужчине грозит 10 лет
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить 36-летнего мужчину, который избил прибывшего на сообщение о краже сотрудника полиции. Преступление произошло вечером 23 августа, когда в полицию поступила информация о краже из магазина на проспекте Победы.

На адрес прибыл на адрес прибыли сотрудники и начали разбираться. В ходе смотра места происшествия у стражей порядка возникли вопросы к мужчине и тот начал вести себя агрессивно.

По версии следствия, обвиняемый сильно ударил полицейского по ноге и голове, после чего у сотрудника диагностировали черепно-мозговую травму. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 318 УК – применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, обвиняемый не сознался. Дело направили в суд, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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