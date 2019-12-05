ДТП с пешеходом на хорошо освещенной улице в Липецке сняла камера наблюдения

СЕГОДНЯ 19:41 2019-12-05T19:41:27+03:00

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Авария с участием пешехода произошла в этот вечер, 5 декабря, на улице Ленина в Липецке. Там не хорошо освещенной дороге недалеко от Верхнего парка в 18.00 сбили женщину. Момент ДТП записала камера наблюдения.

Ул.Ленина Сбили Пешехода.

На записи видно, как женщина в светлой одежде спокойно переходит дорогу по «зебре». Машины слева от женщины сбавляют скорость, она преодолевает две полосы и идет дальше, не глядя вправо.

Несмотря на хорошее освещение и светлую одежду, водитель белой легковушки явно не видит человека на переходе. Женщина также не замечает опасность. Пешеход мгновенно оказывается на капоте машины, после падает на дорогу. Из легковушки выбегает шокированный водитель и пытается оказать помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU