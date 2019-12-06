Игорь Артамонов: «Успех системы профессиональных квалификаций зависит от руководства»

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-06T09:15:53+03:00

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в V Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России», который прошел под эгидой Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям на площадке ВДНХ в Москве. Здесь собрались около 2,5 тыс. представителей работодателей, федеральных и региональных государственных органов, образовательных и экспертных организаций, советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU