Игорь Артамонов: «Успех системы профессиональных квалификаций зависит от руководства»
Глава региона принял участие в V Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России»
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в V Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России», который прошел под эгидой Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям на площадке ВДНХ в Москве. Здесь собрались около 2,5 тыс. представителей работодателей, федеральных и региональных государственных органов, образовательных и экспертных организаций, советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций.
ИСТОЧНИК KP.RU