2019-12-06T09:38:27+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке сгорели два двухэтажных дома

Ни в одном из пожаров люди не пострадали [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар в СНТ «Заря»Пожар в СНТ «Заря»Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Два крупных пожара произошли вечером и ночью 5 и 6 декабря в Липецке. Первый случился после 22.00 в СНТ «Заря», где загорелся двухэтажный дом. С огнем боролись два отделения пожарных и спасатели.

Пожар в СНТ «Заря» Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар в СНТ «Заря»Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Огонь распространился по всей площади дома, локализовать пламя удалось на площади 90 м2. Окончательно ликвидировали пожар в 22.55.

Пожар в СНТ Заря.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

Следующее ЧП случилось в полночь, вызов поступил в 0.05 ночи с села Большая Кузьминка. Там также загорелся двухэтажный деревянный дом. Когда к месту прибыли подразделения, крыша дома была охвачена пламенем.

Пожар в Большой Кузьминке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар в Большой КузьминкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

С огнем боролись три автомобиля пожарной охраны. Этот пожар удалось полностью ликвидировать в 0.58. Сгорела кровля и конструкции дома на площади 25 м2.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, ни в одном из пожаров никто не пострадал, причины выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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