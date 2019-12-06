Неудачный обгон под Липецком привел к ДТП с двумя пострадавшими

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-06T10:14:35+03:00

За сутки на дорогах региона в 5 ДТП пострадали 6 человек

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Серьезная авария произошла на трассе Грязное – Боринское в Липецком районе в четверг утром, 5 сентября. Там столкнулись «Ниссан» с 47-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2107». В ДТП пострадал 19-летний водитель «семерки» и его 48-летний пассажир – оба в больнице. По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стало нарушение правил обгона.

В самом Липецке в то же утро на улице Краснозаводской 22-летний парень на «ВАЗ-2105» влетел в «Вольво», за рулем которого был 42-летний мужчина. В Дтп пострадал водитель иномарки.

Также стали известны подробности вечерней аварии с пешеходом на улице Ленина, где женщину сбили на «зебре». Напомним, ДТП записала камера наблюдения. Как выяснилось, за рулем «Хендая» был 76-летний водитель, а дорогу переходила 77-летняя пенсионерка. Женщина сейчас в больнице.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в 5 авариях пострадали 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU