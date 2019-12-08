Владельцу липецкой закусочной грозит штраф в три миллиона рублей
Сотрудники Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели 6 декабря рейд, чтобы выявить нарушения в сфере торговли алкоголем. Оказалось, что в закусочной «Хорошее заведение» (расположена по адресу: город Липецк, площадь Металлургов, дом 5 «Б») незаконно продавали спиртное: водку и разливное пиво.
фото: Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
- Документы, подтверждающие легальность оборота и качество алкоголя, у продавца отсутствовали. Вся продукция - более 50 бутылок водки, свыше 400 литров пива в кегах - в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ была изъята, - добавили в управлении.
Теперь владельцу заведения грозит штраф в три миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU