Владельцу липецкой закусочной грозит штраф в три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-08T11:53:16+03:00

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Сотрудники Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели 6 декабря рейд, чтобы выявить нарушения в сфере торговли алкоголем. Оказалось, что в закусочной «Хорошее заведение» (расположена по адресу: город Липецк, площадь Металлургов, дом 5 «Б») незаконно продавали спиртное: водку и разливное пиво.

фото: Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

- Документы, подтверждающие легальность оборота и качество алкоголя, у продавца отсутствовали. Вся продукция - более 50 бутылок водки, свыше 400 литров пива в кегах - в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ была изъята, - добавили в управлении.

Теперь владельцу заведения грозит штраф в три миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU