В Липецке пенсионер сбил подростка на «зебре» и сбежал

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-09T10:38:29+03:00

За три дня на дорогах региона в 18 ДТП, 19 человек пострадали и 3 погибли [видео]

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По данным ГИБДД Липецкой области, за минувшие три дня, с 6 по 8 декабря, на дорогах Липецкой области в 18 авариях пострадали 19 человек и трое погибли. Так 6 декабря на улице Октябрьской в Липецке сбили на «зебре» 16-летнего парня. Водитель скрылся с места, а подростку оказали помощь и отпустили. Водителя позже нашли автоинспекторы, им казался 60-летний мужчина на «ВАЗ-2115»

Еще один несовершеннолетний пострадал в тот же день в ДТП в Усмани, где столкнулись «Мазда» и «ВАЗ-2108». Травмы получила 11-летняя пассажирка «восьмерки», после оказания помощи девочку отправили домой.

В те же сутки на трассе Чаплыгин – Лев-Толстой на справилась с управлением 46-летняя женщина на «Тойоте». Машина перевернулась в кювет, водитель погибла.

6 Декабря в селе Фащевка Грязинского района в ДТП с «Мицубиси» и «Рено» пострадала 11-летняя пассажирка французского авто.

7 декабря на улице Гагарина 25-летний водитель «Акуры» сбил на смерть 58-летнего пешехода. Еще одного пешехода, 25-летнего парня, сбил в тот же вечер на проспекте Победы 46-летний мужчина на «Мазде». Пешеход попал в больницу.

ДТП на Механизаторов .

Кроме этого вечером 7 декабря серьезная авария произошла на улице Механизаторов, последствия ДТП снял видеорегистратор.

ИСТОЧНИК KP.RU