2019-12-09T11:08:48+03:00
Общество

В среду в Липецке ограничат продажу алкоголя

На площади Героев пройдет мероприятие, посвященное 25-летию начала первой чеченской кампании
Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 11 декабря, в Липецке снова временно запретят продавать алкоголь. Причина тому - мероприятие, посвященное 25-летию начала первой чеченской кампании. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, оно начнется в 13.00 у мемориала "Скорбящие матери" на площади Героев и продлится час. Предположительно, в мероприятии примут участие около 200 человек.

Напомним, что согласно действующему законодательству, розничная продажа спиртного запрещена в местах массового скопления граждан во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала действия. Вновь продавать алкогольную продукцию разрешается лишь спустя 2 часа после окончания мероприятия. Тем, кто нарушит "сухой закон", грозят крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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