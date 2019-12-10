В Липецке на Матырском водохранилище нашли труп рыбака

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-10T15:06:37+03:00

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В этот вторник, 10 декабря, под Липецком нашли труп рыбака. Мужчину несколько дней искали на Матырском Водохранилище. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, заявка на поиски поступила 8 декабря. Накануне, 9 декабря, в районе водоема нашли куртку пропавшего. Этим днем спасатели извлекли из-подо льда труп.

Напомним, что еще одна трагедия случилась в минувший понедельник в районе Сокола. На реке Воронеж под лед провалились двое мужчин. Местные жители собирались перейти водоем. Но лед треснул, а липчане ушли под воду. Спасти мужчин не успели.

А этим утром еще одно ЧП - на Матырском водохранилище в районе насосной станции оторвалась от берега льдина с рыбаками. К счастью, никто из них не пострадал. Спасатели доставили людей на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU